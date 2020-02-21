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Классика по-новому: JBL Studio 6


21.02.2020 18:00

 

 

В России появятся акустические системы новой серии JBL Studio 6: напольные JBL Studio 690, полочные JBL Studio 620, громкоговоритель центрального канала JBL Studio 625C и активный сабвуфер JBL Studio 650P. Спустя некоторое время производитель начнёт поставку на российский рынок и других моделей этой линейки: полочных Studio 630, настенных Studio 610, напольных Studio 680 и Studio 698, ещё одной модели центрального канала, Studio 665C, а также сабвуфера Studio 660P.

 

Несмотря на современные тренды в дизайне, компания HARMAN учитывает предпочтения и тех потребителей, кому по душе классические формы и варианты отделки. Именно для них и предназначена новая серия громкоговорителей JBL, выглядящих вполне традиционно, если не сказать – консервативно, но разработанных с применением самых современных технологий и конструкторских решений.

 

Отличительная особенность моделей новой линейки – фирменные компрессионные твиттеры с неодимовой магнитной системой и диафрагмой 25 мм, нагруженные на акустический рупор HDI (High Definition Imaging). Диффузоры НЧ- и СЧ-динамиков сделаны из запатентованного композитного материала PolyPlas и установлены на длинноходные резиновые подвесы, что гарантирует аккуратное и реалистичное воспроизведение. Мощность сабвуфера – 500 Вт. Колонки отделаны прочной виниловой пленкой с фактурой древесины и комплектуются съёмным грилем из пластика и ткани тёмного цвета.

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