Классный звук в историческом центре Москвы

16.12.2025 18:21

Новый шоурум аудиотехники класса Hi-Fi и High End открылся в Москве. «Атриум Hi-Fi» – розничный проект ГК DIGIS, поэтому в салоне представлена продукция брендов Gauder Akustik, Moon by Simaudio, Transrotor, Van den Hul, Ruark, а также собственной торговой марки ГК DIGIS – Phaze Audio.



Шоурум разместился в историческом особняке на Бауманской улице, в доме 58/25, стр. 1. Посетители сначала попадают в большой холл, которую украшает гигантская люстра, после чего могут пройти в одну из двух комнат для прослушивания. Помещения рассчитаны на демонстрацию звучания стереокомплектов, но в ближайшее время в «Атриуме Hi-Fi» откроется и персональный кинозал, оборудованный акустическими системами M&K Sound и процессором Trinnov Audio. DIGIS Hi-Fi приглашает всех своих дилеров пользоваться новой возможностью – показывать «товар лицом», демонстрируя заказчикам оборудование для инсталляций на специально подготовленной для этого площадке.



Стоит особо отметить, что в «Атриуме» можно увидеть полный ассортимент бренда Phaze Audio. Под этой торговой маркой выпускаются акустические системы, проигрыватели виниловых дисков, усилители и кабельная продукция. Компоненты и аксессуары Phaze Audio рассчитаны на широкий круг потребителей благодаря оптимальному соотношению цены и качества, и приобретают всё больше поклонников в России, а также в Беларуси и Казахстане.