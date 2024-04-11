Классный звук в Саратове

11.04.2024 11:53

20 апреля в Саратове состоится День открытых дверей, который проведут компания DIGIS Hi-Fi и аудиосалон «Домашние Кинотеатры». Ценители качественного звука получат возможность ознакомиться с продукцией известнейших брендов акустических систем, усилителей, источников аудиосигнала, кабелей и пр.: Wharfedale, Quad, Leak, Moon, Transrotor, Van den Hul.



В салоне «Домашние Кинотеатры», расположенном по адресу Саратов, Астраханская улица, дом 81, можно будет услышать, как звучат колонки Wharfedale, одного из пионеров британского Hi-Fi, и Quad, компании, специализирующейся на разработке и производстве акустических систем и усилителей. На Дне открытых дверей будут представлены аудиокомпоненты Leak – бренда, существующего с 30-х годов прошлого века. Производство фирменной продукции было успешно возобновлено в 2020 году; сейчас под этой торговой маркой выпускаются устройства в ретро-стиле с современной высокотехнологичной электронной «начинкой». Ещё один бренд-легенда, который также будет представлен в Саратове – немецкий Transrotor, выпускающий High End проигрыватели для виниловых дисков. Оригинальные модели самого высокого класса рассчитаны на искушённого потребителя, привыкшего окружать себя необычными вещами.



День открытых дверей DIGIS будет проходить в течение всего дня, с 10:00 до 18:00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация: необходимо заполнить регистрационную форму (онлайн), указав свою контактную информацию.



