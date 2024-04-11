ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Классный звук в Саратове


11.04.2024 11:53

 

 

20 апреля в Саратове состоится День открытых дверей, который проведут компания DIGIS Hi-Fi и аудиосалон «Домашние Кинотеатры». Ценители качественного звука получат возможность ознакомиться с продукцией известнейших брендов акустических систем, усилителей, источников аудиосигнала, кабелей и пр.: Wharfedale, Quad, Leak, Moon, Transrotor, Van den Hul.

 

В салоне «Домашние Кинотеатры», расположенном по адресу Саратов, Астраханская улица, дом 81, можно будет услышать, как звучат колонки Wharfedale, одного из пионеров британского Hi-Fi, и Quad, компании, специализирующейся на разработке и производстве акустических систем и усилителей. На Дне открытых дверей будут представлены аудиокомпоненты Leak – бренда, существующего с 30-х годов прошлого века. Производство фирменной продукции было успешно возобновлено в 2020 году; сейчас под этой торговой маркой выпускаются устройства в ретро-стиле с современной высокотехнологичной электронной «начинкой». Ещё один бренд-легенда, который также будет представлен в Саратове – немецкий Transrotor, выпускающий High End проигрыватели для виниловых дисков. Оригинальные модели самого высокого класса рассчитаны на искушённого потребителя, привыкшего окружать себя необычными вещами.

 

День открытых дверей DIGIS будет проходить в течение всего дня, с 10:00 до 18:00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация: необходимо заполнить регистрационную форму (онлайн), указав свою контактную информацию.

Связанные новости:
 Ретро и современность: Digis на выставке Hi-Fi & High End Show СПб - 14.03.2024 11:40
 День открытых дверей в HiFi 4 You (Алматы)  - 13.11.2023 14:18
 В Екатеринбург на мастер-класс - 05.10.2023 23:36
 Wharfedale Aura и Quad Revela едут в Самару  - 06.09.2023 09:56
 Moon, Transrotor, Van den Hul: мастер-классы в Петербурге - 25.07.2023 07:19
 Fly me to the moon… - 15.06.2023 11:33
 Первая бренд-зона Hisense в формате домашнего кинотеатра - 06.03.2023 15:29
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007