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KLH Audio, четвёртая модель


08.06.2026 12:20

 

 

Акустическая система Model Four – продукт для KLH Audio знаковый. Это первая разработка после покупки KHL компанией Victrola и объединения двух старинных брендов: Victrola известна с 1906 года, KLH – с 1957. Премьера новинки состоялась на выставке High End 2026 в Вене.

 

Ещё одна особенность Model Four – в том, что это не «акустическая система для богатых». Эти колонки – часть линейки Model Series, в которую входят модели стоимостью до 2000 долларов США. Напомним: в 2021 году появилась Model Five, чуть позже – Model Three и Model Seven. Новинка – промежуточный вариант, дополняющий другие устройства серии. Эти относительно небольшие трёхполосные напольные громкоговорители в полностью закрытом корпусе чуть ниже и тоньше «пятёрок», у которых они «позаимствовали» кроссоверы, среднечастотники и твитеры, и оснащаются такими же восьмидюймовыми басовиками (до 46 Гц), как Model Three. Вышесказанное означает, что у «четвёрок» хорошо узнаваемый фирменный «звуковой почерк», характеризующийся подчёркнутым вокалом, чистыми средними частотами и хорошо собранными верхними. 

 

Как и Model Seven, колонки Model Four можно ставить близко к стенам, чем они выгодно отличаются от многих одноклассников. Глубина корпуса составляет всего около 21 см, с наклонной (шесть градусов) подставкой – чуть менее 28 см. Производитель не рекомендует использовать новинку как часть кинотеатрального комплекта: они разработаны с прицелом на стереопрослушивание – как в старые добрые времена, о которых и напоминают своим видом. И переключателем Acoustic Balance Control (впервые он появился на фирменных колонках в 1960-х), который позволяет настраивать звучание на высоких и средних частотах для лучшего соответствия акустическим особенностям помещения и звуковым пристрастиям слушателя. Варианты отделки: чёрный ясень, светлый дуб, орех.

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