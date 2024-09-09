Klipsch Austin: музыка на весь день

09.09.2024 01:58

В России появилась новинка модельного ряда Klipsch, портативная акустическая система Austin. Это миниатюрная, но довольно мощная Bluetooth-колонка, которая оснащается полуторадюймовым полнодиапазонным динамиком и парой пассивных излучателей, создающих глубокий резонирующий бас.



Полного заряда аккумулятора хватает на 12 часов работы; подзарядить его быстро и эффективно можно по USB-C. Громкоговоритель надёжно защищён от пыли и влаги (IP67) и выдерживает погружение в воду на глубину до одного метра в течение 30 минут. Подключение к источнику аудиосигнала – беспроводное (Bluetooth 5.3). Klipsch Austin сохраняет в памяти до восьми подключённых устройств, имеет режим трансляции, который позволяет задействовать одновременно десять и более колонок Klipsch.



Устройство оснащено встроенным микрофоном, благодаря чему колонку можно использовать для ответов на входящие звонки. Для настройки звучания портативного громкоговорителя следует использовать эквалайзер в фирменном мобильном приложении Klipsch Connect; приложение также обеспечивает доступ к службе поддержки и позволяет обновлять прошивку. Технические характеристики новинки: АЧХ 70 Гц – 20 кГц (+/-3 дБ), максимальное акустическое давление 85 дБ. В комплект поставки входит трёхметровый кабель USB-C. Размеры устройства: 105 х 105 х 44 мм, вес 397 г.



