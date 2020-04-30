Klipsch Cornwall обновился

30.04.2020 13:17

В салонах российских дилеров Klipsch появились в продаже акустические системы Klipsch Cornwall IV – обновлённая версия одной из самых знаменитых Hi-Fi колонок.



Громкоговоритель имеет трёхполосную конфигурацию. В конструкции используются среднечастотный излучатель K-702 нового образца в обновлённом рупоре Tractrix, а также рупорный компрессионный твитер K-107 с титановой диафрагмой и 15-дюймовый басовик с диффузором из композитного материала. Схема фильтра – такая же, что и в топовых моделях серии Heritage, колонках Klipschorn и La Scala. Запатентованный фазоинвертор Tractrix отличается высокой эффективностью и малыми шумами. Для подключения к усилителю имеются два пары винтовых клемм.



Диапазон частот Klipsch Cornwall IV составляет от 34 Гц до 20 кГц, чувствительность 102 дБ. Колонки изготавливаются согласованными стереопарами: они полностью соответствуют друг другу не только по параметрам и звучанию, но и по отделке, для которой используется древесина ценных пород. Розничная цена одной пары Klipsch Cornwall IV составляет 620 тысяч рублей.