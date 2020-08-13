ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Klipsch Group покоряет Америку


13.08.2020 12:00

 

 

Компания Klipsch объявила о стратегической реструктуризации и планах по расширению присутствия бренда на региональных рынках. Новая стратегия разработана с учётом растущего потребительского спроса на премиальные аудио решения.

 

Новая бизнес-структура, Premium Audio Company, объединит «под своим крылом» Klipsch Group, владеющую брендами Klipsch, Jamo, Energy и ProMedia, и 11 Trading Company (11 TC), нового дистрибьютора, который получил права на дистрибьюцию на американском континенте продукции вышеупомянутых брендов, а также   компоненты Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite, Integra, Magnat и Heco.

 

Соглашение о расширении сотрудничества Klipsch и Onkyo & Pioneer Corporation было обнародовано 30 июля. Оно касается широкого ассортимента продукции, от AV-ресиверов до Hi-Fi компонентов, мини-систем, «умных» громкоговорителей, комплектов ДК и пр.

Связанные новости:
 У легенды – новый партнёр - 04.08.2020 13:21
 Klipsch и McLaren вышли на старт… продаж - 15.07.2020 10:17
 Magnat MC200: минимум места, максимум технологий - 13.07.2020 10:49
 Klipsch Heresy IV  - 08.04.2020 12:44
 Новый флагман Magnat Signature 909 – уже в России - 25.11.2019 12:00
 Sound United и Onkyo: сделка не состоялась - 07.10.2019 08:00
 Новое будущее Onkyo - 15.05.2019 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007