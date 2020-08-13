Klipsch Group покоряет Америку

13.08.2020 12:00

Компания Klipsch объявила о стратегической реструктуризации и планах по расширению присутствия бренда на региональных рынках. Новая стратегия разработана с учётом растущего потребительского спроса на премиальные аудио решения.



Новая бизнес-структура, Premium Audio Company, объединит «под своим крылом» Klipsch Group, владеющую брендами Klipsch, Jamo, Energy и ProMedia, и 11 Trading Company (11 TC), нового дистрибьютора, который получил права на дистрибьюцию на американском континенте продукции вышеупомянутых брендов, а также компоненты Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite, Integra, Magnat и Heco.



Соглашение о расширении сотрудничества Klipsch и Onkyo & Pioneer Corporation было обнародовано 30 июля. Оно касается широкого ассортимента продукции, от AV-ресиверов до Hi-Fi компонентов, мини-систем, «умных» громкоговорителей, комплектов ДК и пр.