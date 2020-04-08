08.04.2020 12:44

У российских Hi-Fi дилеров появились в продаже акустические системы Klipsch Heresy IV. Постоянству Klipsch можно позавидовать — многие нынешние меломаны ещё не родились, а первые колонки Heresy, выпущенные в 1957 году, уже радовали чей-то слух…



Трёхполосный рупорный громкоговоритель Heresy IV оснащается компрессионным СЧ-динамиком K-702 нового образца с диффузором из полиамида. Динамик установлен в модифицированном рупоре Tractrix, обеспечивающем более широкую диаграмму направленности. Высокочастотный динамик с титановой диафрагмой K-107-TI имеет новую фазовую заглушку для более равномерного распространения звука и формирования широкой зоны прослушивания. Впервые за всю историю выпуска колонок Klipsch модели Heresy конструкторы оснастили их фазоинвертором, что позволило расширить диапазон басов на 10 Гц.

Используемый в Heresy IV разделительный фильтр аналогичен тому, которым оснащаются колонки Klipschorn, La Scala и Cornwall.



Две пары клемм обеспечивают возможность подключения колонок по схеме Bi-Amping или Bi-Wiring. Для внутренней проводки используется кабель Audioquest с моножильным проводником из бескислородной меди высокой степени очистки и комбинированным диэлектриком с внутренним заполнением азотом.