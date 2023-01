Klipsch и McLaren F1: новая серия, новая легенда

16.01.2023 09:37

Очередная коллаборация Klipsch и McLaren — новая серия Hi-Fi колонок The Legends. Помимо фирменного цвета McLaren Papaya Orange, все модели линейки «помечены» изображением цифры «пять». Под этим номером Брюс Макларен, основатель гоночной команды McLaren, в далёком 1959 году выиграл на своём болиде гонки Формулы-1, став самым молодым обладателем Гран-при. В серии четыре модели: активные мониторы Klipsch Nines McLaren Edition, напольники Klipsch Forte McLaren Edition, портативная колонка Klipsch The One II McLaren Edition и профессиональные громкоговорители Klipsch MCL-905 McLaren Edition.

«Девятки», недавно появившиеся в ассортименте Klipsch, поддерживают технологию Bluetooth 5.0, оснащаются восьмидюймовыми длинноходными вуферами, встроенным фонокорректором/предусилителем, разъёмом HDMI-ARC, цифровым оптическим, RCA и USB входами. Ещё одна свежая новинка – модель MCL-905 McLaren Edition; это первый в истории Klipsch профессиональный громкоговоритель, адаптированный для использования в составе домашних кинотеатральных систем. Klipsch планирует выпустить всего 25 пар этих колонок, причём розничная цена за пару составит почти 16 тысяч долларов США.

Трёхполосные напольные колонки Klipsch Forte McLaren Edition оснащаются среднечастотниками с рупорной нагрузкой и усовершенствованными фирменными рупорами Tractrix с фирменной же технологией Mumps, дюймовыми твитерами с диафрагмой из титана и 12-дюймовыми басовиками с пассивным 15-дюймовым суб-басовым радиатором. Наконец, портативная колонка Klipsch The One II McLaren Edition представляет собой компактную стереосистему 2.1 мощностью 60 ватт с парой широкополосных драйверов 2,25” и басовиком 4,5” и беспроводной технологией Bluetooth. В продаже модели Hi-Fi серии Legend появятся уже в январе-марте нынешнего года.