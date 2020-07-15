Klipsch и McLaren вышли на старт… продаж

15.07.2020 10:17

Новость о том, что компания Klipsch будет сотрудничать с McLaren Racing, появилась на российских новостных порталах ещё в декабре прошлого года. На тот момент было известно, что Klipsch становится официальным партнёром команды McLaren на гонках Формулы 1 и будет разрабатывать новые продукты в рамках этого сотрудничества.

Одним из таких продуктов стали беспроводные наушники Klipsch T5 II True Wireless Sport в версии McLaren (‘McLaren edition’). От базовой «не гоночной» версии они отличаются дизайном: их принадлежность к миру McLaren отмечена декоративными вставками на зарядном кейсе фирменного «маклареновского» цвета Orange Papaya. В кейс интегрирован модуль для зарядки. Естественно, такой же модуль присутствует и в кейсе для базовой версии T5 II True Wireless Sport. Подзарядить кейс можно с помощью кабеля USB C или беспроводным способом. В автономном режиме наушники способны проработать до восьми часов, а с подзарядкой в кейсе – её можно повторять четыре раза – до 32

Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren edition хорошо защищены от попадания внутрь корпуса влаги и пыли (IP67) и оснащены системой активного шумоподавления. Внешние шумы анализируют сразу четыре микрофона, что обеспечивает чистое и разборчивое звучание даже в таких невероятно шумных местах, как гоночный трек. В комплект поставки входят шесть пар вкладышей запатентованной конструкции Klipsch – они, как отделка на кейсе, оранжевого цвета; одна пара вкладышей из специального материала с эффектом памяти и три пары ушных клипс разного размера, обеспечивающих надёжную посадку наушников-вкладышей.

В России фанаты гоночного спорта тоже смогут купить наушники Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren edition – не раньше сентября и по цене 23990 рублей. Базовая версия T5 II True Wireless Sport обойдётся в 19490 рублей, а T5 II True Wireless – 16990 рублей.