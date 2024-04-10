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Klipsch и Onkyo: вместе эффективнее


10.04.2024 13:35

 

 

Компании Klipsch и Onkyo совместно разработали аудиосистему Flexus. Она состоит из саундабара (модели Flexus Core 100 или Core 200), беспроводных сарраунд-колонок Flexus Surr 100 и беспроводного же савбуфера Flexus Sub 100. Система создана с нуля; разработчики сообщают, что все электронные схемы и пр. разработаны специально для нового продукта.

 

Саундбар Flexus Core 100 – устройство начального уровня, 2.1-канальная система с поддержкой Dolby Atmos и необходимым минимумом входных разъёмов, включая HDMI eARC, оптический и USB-C; поддерживается подключение по Bluetooth. С помощью приложения Klipsch Connect Plus (для iOS и Android) можно выбирать источники сигнала, предустановки эквалайзера, обновлять ПО и т.д.). Устройство оснащается 2,25-дюймовыми динамиками и 4-дюймовым басовиком. Конфигурация Flexus Core 200: 3.1.2 каналов. Здесь четыре фронтальных динамика 2,25” и два низкочастотных драйвера.

 

Сателлиты Flexus Surr 100 Wireless – с широкополосными трёхдюймовыми драйверами. Колонки можно вешать на стену. Подключать одну колонку к другой не нужно, каждый громкоговоритель имеет независимое питание. Беспроводной сабвуфер Flexus Sub 100 Wireless – закрытого типа; для более мощных басов или при установке системы Flexus в помещениях большой площади можно подключить сразу два сабвуфера. Использование технологии Klipsch Transport обеспечивает автоматическое подключение компонентов Flexus Core внутри системы без необходимости сложной настройки.

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