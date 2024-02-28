Klipsch Jubilee 75th Anniversary: по 100 тысяч за год

28.02.2024 13:24

До России доехали Klipsch Jubilee 75th Anniversary. Это двухполосные рупорные акустические системы, выпущенные ограниченной партией – всего 75 пар! – к юбилею компании-производителя.

Разумеется, это количество поделили на все страны, в которых продаются акустические системы Klipsch. И, вполне ожидаемо, стоит такая редкость немало, а именно 7,5 млн. рублей за пару. Красиво, юбилейно, и, как утверждает российский дистрибьютор, компания Simple Distribution, весьма привлекательно, учитывая эксклюзивность продукта и предложения. Тем, кто не может потратить такую сумму на пару колонок, предоставится возможность послушать их хотя бы один раз: Klipsch Jubilee 75th Anniversary будут демонстрироваться на стенде компании-дистрибьютора на выставке Hi-Fi & High End Show в Санкт-Петербурге; выставка будет проходить 23 и 24 марта.

Klipsch Jubilee 75th Anniversary оснащаются компрессионным ВЧ-динамиком с семидюймовой титановой диафрагмой и парой 12-дюймовых басовых излучателей с диффузором из армированного композита. Диапазон воспроизводимых частот: 18 Гц – 20 кГц, чувствительность ВЧ-динамика – 110 дБ, басовиков – 107 дБ; максимальный уровень звукового давления – 125 дБ / 1 м (при использовании DSP-процессора), номинальный импеданс: НЧ – 8 Ом, мин. 3,5 Ом на 160 Гц, ВЧ – 16 Ом, мин. 7,6 Ом на 4,3 кГц. Внешний активный разделительный фильтр на базе процессора цифровой обработки сигналов обеспечивает высочайшую точность воспроизведения. Корпуса Klipsch Jubilee 75th Anniversary выполнены из МДФ, передняя панель – из шпона тикового дерева, тканый гриль – из натуральной овечьей шерсти. В комплект поставки входят: книга, рассказывающая о компании Klipsch, памятный постер, фирменные беспроводные наушники T5 II True Wireless с юбилейной гравировкой, набор из четырёх кожаных подстаканников, бесплатный годовой абонемент в Музей истории аудиотехники Klipsch (расположенный в городе Хоуп в Арканзасе, США), трёхмесячная подписка Qobuz и сертификат подлинности.



