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Klipsch: кастомизация без оговорок


22.09.2020 09:53

 

 

Новинка, которую на днях представила компания Klipsch, носит название Real Custom Cinema. В дословном переводе на русский получается тяжеловесное «по-настоящему адаптируемый под заказчика домашний кинотеатр». Речь идёт о модульном комплекте акустических систем, которые может использоваться в самых разных помещениях, превращая их в полноценный домашний кинозал.

 

Модули сконструированы так, чтобы максимально упростить процедуру заказа и установки. Они подходят для большинства помещений от средней до большой площади и предназначены для установки позади акустически прозрачного проекционного экрана. Каждый модуль – это рупорные АС левого, центрального и правого каналов (компрессионные драйверы 3” или 1.75”, НЧ-драйверы 15”) и пара 18-дюймовых сабвуферов. Глубина модуля составляет всего 0,5 м.

 

Для того, чтобы «построить» домашний кинозал на базе решения Klipsch Real Custom Cinema, нужно: определиться с размером экрана и местом для его размещения; заказать один из трёх модулей; подготовить монтажные отверстия для установки модулей (при необходимости установить фальш-стену); установить модули; подключить провода; установить экран. Комплект можно дополнить surround-каналами, в качестве которых Klipsch рекомендует использовать акустические системы фирменных серий Professional или THX Cinema.

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