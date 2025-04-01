Klipsch: легенда 1940-х в новом облике

01.04.2025 16:17

Акустическая система Klipschorn AK7 – настоящая легенда: она выпускается с середины 1940-х годов и является громкоговорителем, который остаётся в массовом производстве дольше всех других за всю историю Hi-Fi. За эти годы компания-производитель неоднократно обновляла его конструкцию с тем, чтобы акустическая система оставалась технологически актуальной, а недавно выпустила уже седьмую версию этой модели.



Изначально двухполосная напольная колонка оснащалась среднечастотным динамиком и вуфером. Оба драйвера – рупорные, что сделало Klipschorn AK7 особенно эффективным и громким: звук этого громкоговорителя называли «концертным» за его силу и мощь. А ещё его называли “corner-horn”, дословно «угловой рупор»: открытая задняя часть расширяла возможности басовика – звук отражался от стен и наполнял помещение глубоким басом. Инженеры Klipsch впоследствии изменили конструкцию колонки: корпус стал полностью закрытым, что сделало громкоговоритель менее чувствительным к его расположению в комнате. В 1951 году, спустя шесть лет после появления первой акустической системы Klipschorn в продаже, колонка стала трёхполосной.



Нынешнее поколение АС комплектуется динамиками нового типа, в частности, компрессионным драйвером K-771 с новой запатентованной фазовой заглушкой с расширенной фазой – он обеспечивает более чистое звучание и более широкое звуковое покрытие. Трёхдюймовый среднечастотник – также компрессионный и на дюйм больше использовавшегося в модели предыдущего поколения. «Увеличенная площадь компрессии повышает звуковое давление в горловине рупора, обеспечивая большую громкость». Впервые колонки можно приобрести в комплекте с дополнительным активным кроссовером Heritage Active. Наконец, появилась и новая отделка, и теперь Klipschorn AK7 можно купить в одном из трёх вариантов: American Walnut (орех), Black Ash (чёрный ясень) и American Auburn (каштан). Розничная цена: 17998 долларов США за пару колонок плюс 3499 долларов за кроссовер.



