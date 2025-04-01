ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Klipsch: легенда 1940-х в новом облике


01.04.2025 16:17

 

 

Акустическая система Klipschorn AK7 – настоящая легенда: она выпускается с середины 1940-х годов и является громкоговорителем, который остаётся в массовом производстве дольше всех других за всю историю Hi-Fi. За эти годы компания-производитель неоднократно обновляла его конструкцию с тем, чтобы акустическая система оставалась технологически актуальной, а недавно выпустила уже седьмую версию этой модели.

 

Изначально двухполосная напольная колонка оснащалась среднечастотным динамиком и вуфером. Оба драйвера – рупорные, что сделало Klipschorn AK7 особенно эффективным и громким: звук этого громкоговорителя называли «концертным» за его силу и мощь. А ещё его называли “corner-horn”, дословно «угловой рупор»: открытая задняя часть расширяла возможности басовика – звук отражался от стен и наполнял помещение глубоким басом. Инженеры Klipsch впоследствии изменили конструкцию колонки: корпус стал полностью закрытым, что сделало громкоговоритель менее чувствительным к его расположению в комнате. В 1951 году, спустя шесть лет после появления первой акустической системы Klipschorn в продаже, колонка стала трёхполосной.

 

Нынешнее поколение АС комплектуется динамиками нового типа, в частности, компрессионным драйвером K-771 с новой запатентованной фазовой заглушкой с расширенной фазой – он обеспечивает более чистое звучание и более широкое звуковое покрытие. Трёхдюймовый среднечастотник – также компрессионный и на дюйм больше использовавшегося в модели предыдущего поколения. «Увеличенная площадь компрессии повышает звуковое давление в горловине рупора, обеспечивая большую громкость». Впервые колонки можно приобрести в комплекте с дополнительным активным кроссовером Heritage Active. Наконец, появилась и новая отделка, и теперь Klipschorn AK7 можно купить в одном из трёх вариантов: American Walnut (орех), Black Ash (чёрный ясень) и American Auburn (каштан). Розничная цена: 17998 долларов США за пару колонок плюс 3499 долларов за кроссовер.

Связанные новости:
 «Ничто не вечно под луной…» - 23.12.2024 14:26
 Klipsch – романтикам больших дорог - 19.12.2024 10:58
 Широкополосные полочники Klipsch R-60M - 05.12.2024 11:37
 Три легенды лучше, чем две  - 20.11.2024 13:55
 Nagra навсегда - 11.03.2024 16:33
 Легендарно. Нестандартно. Leica Cine 1. - 15.09.2023 09:07
 Легендарный Linn Sondek LP12 – в авторской версии Джони Айва - 26.07.2023 15:53
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007