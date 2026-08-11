Klipsch обновляет линейку Reference Premiere

11.08.2026 12:00

На смену линейке Klipsch Reference Premiere второго поколения пришла обновлённая серия под номером три. В модельный ряд Klipsch Reference Premiere III входят девять пассивных моделей акустических систем, значительно отличающихся, как конструктивно, так и звуковыми характеристиками, от своих предшественниц, выпускавшихся с 2022 года.



Теперь бренд предлагает потребителям более современные колонки: с рупорными твитерами Tractrix нового образца. Новый материал, из которого сделаны рупоры, отличается более высокой плотностью, что позволило уменьшить искажения. Установка заподлицо с корпусом «заметно улучшает внеосевую характеристику и расширяет зону оптимального звучания». Низкочастотные динамики Cerametallic – такие же, которые использовались в моделях Reference Premiere II. Инженеры Klipsch изменили форму корпусов колонок, что позволило повысить их жёсткость.



Колонки обновлённой линейки – это напольные RP-8263FA (с Dolby Atmos), RP-8203F и RP-6203F, полочные RP-6103M и RP-5103M, две модели АС центрального канала, RP-5203C и RP-5403C, и громкоговорители для каналов окружающего звучания RP-5203S и RP-5103SA (с возможностью воспроизведения Dolby Atmos). Все напольники оснащаются металлическими опорами новой конструкции для лучшей изоляции корпусов и уменьшения нежелательных искажений. и конструкции. Продажи начнутся в октябре.