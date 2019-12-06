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Klipsch поедет на Формулу 1


06.12.2019 16:45

 

 

Компании Klipsch Audio и McLaren Racing заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого Klipsch становится официальным партнёром команды McLaren на гонках Формулы 1. Договор распространяется на портативные аудиосистемы и наушники Klipsch и заключён на несколько лет.

 

Коллекция инновационных продуктов, созданных в рамках сотрудничества McLaren Racing и Klipsch будет представлена на стенде Klipsch Audio на выставке Consumer Electronics Show (CES); выставка откроется 7 января 2020 года в американском Лас-Вегасе. С 2020 года логотип Klipsch будет присутствовать на гарнитурах McLaren на всех 22 гонках Формулы 1 по всему миру.

 

Команда McLaren Racing была основана новозеландским автогонщиком Брюсом Маклареном (Bruce McLaren) в 1963 году. В 1966 году команда впервые приняла участие в гонках Формулы 1 и с тех пор выиграла двадцать чемпионатов мира Формулы 1, более ста восьмидесяти гонок Гран-при, с первой попытки взяла приз «24 часа Ле-Мана» и трижды побеждала в The 500 («500 миль Индианаполиса»).

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