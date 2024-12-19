Klipsch – романтикам больших дорог

19.12.2024 10:58

Klipsch выходит на новый рынок: теперь продукция, выпускаемая под этой торговой маркой, будут частью штатного оборудования, устанавливаемого в автодома.



Это стало возможным благодаря коллаборации с компанией Keystone RV: в соответствии с подписанным соглашением, фирменные автодома модели Raptor будут оснащаться акустическими системами Klipsch.



В салоне автомобиля установлен мощный саундбар Klipsch Flexus 100 и десятидюймовый сабвуфер Flexus. Два динамика с семидюймовыми диффузорами (всепогодные, такие же устанавливают на яхтах и т.п.) расположены снаружи, на одной из боковых стен каравана; на шасси автодома крепится ещё один сабвуфер (также десятидюймовый) в корпусе типа bandpass. Таким образом, владелец автофургона может слушать музыку и в салоне, и находясь вне автомобиля, например, сидя у костра…



