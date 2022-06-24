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Klipsch с технологиями Resonado: что это будет?


24.06.2022 17:25

 

 

Klipsch и Resonado Labs на прошедшей недавно пресс-конференции объявили о начале стратегического партнёрства, целью которого является разработка новых аудио решений Klipsch для домашнего применения. Точнее – создание новой линейки компактных аудиопродуктов с выходной мощностью, максимально возможной для устройств, выполненных в таком форм-факторе.

 

Компания Resonado Labs основана в 2017 году. Основное направление деятельности: разработка высокопроизводительных динамиков; инженеры компании пытаются преодолеть физические ограничения традиционной конструкции динамиков и добиться большей эффективности и расширения частотного диапазона акустических систем с узкими (неглубокими) компактными корпусами. Основатель Resonado Labs Брайан Чо (Brian Cho) говорит, что его «направляет и вдохновляет» пример Пола Вильяма Клипша (Paul W. Klipsch), создавшего в 1946 году рупорный громкоговоритель.

 

На пресс-конференции представители двух компаний подтвердили планы совместно разработать в течение следующих восьми месяцев новую серию аудио устройств. Первой моделью станет Cinema One – акустическая система с фирменным звуком Klipsch и драйверами Resonado. Пол Якобс (Paul Jacobs), президент и генеральный директор Premium Audio Company, созданного в 2020 году подразделения корпорации VOXX, которой принадлежат торговые марки Klipsch, Jamo, Magnat, Heco, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite и Integra, заявил на пресс-конференции, что внедрение технологий Resonado Labs позволит создать «высокотехнологичную, супер-современную, дизайнерскую линейку новых продуктов, не похожих ни на что, ранее созданное инженерами Premium Audio Company».

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