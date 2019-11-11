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Klipsch S1: удобно, компактно, недорого


11.11.2019 14:30

 

 

Прошло не много времени с появления в ассортименте Klipsch «по-настоящему беспроводных» наушников-вкладышей True Wireless T5, и производитель представляет новую модель, True Wireless S1. Это стильные компактные доступные по цене «затычки» с технологией Bluetooth 5 и AAC и фирменным звучанием Klipsch.

 

Устройство рассчитано на пять часов работы в автономном режиме – и ещё на 16 часов с подзарядкой в компактном футляре. В комплект поставки входит беспроводное зарядное устройство Qi Wireless Charging Pad. Специальная форма силиконовых накладок обеспечивает отличную шумоизоляцию и комфортную посадку наушников вне зависимости от ширины слухового канала.

 

Наушники имеют два встроенных микрофона, защиту от влаги и пота IPX4, выпускаются в корпусе чёрного цвета.

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