ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Klipsch T5 II True Wireless ANC – это серьёзно


21.10.2021 13:10

 

 

Высокие технологии и прекрасный звук Klipsch T5 II True Wireless ANC наконец-то добрались и до России (выпуск новой модели начался в июле этого года). Купить полностью беспроводные наушники-вкладыши с самой современной технологией активного шумоподавления пока можно только в одном цвете из трёх – Gun Metal («пушечная бронза» или «орудийная сталь»).

 

В новинке реализована технология управления Bragi Moves – система на основе искусственного интеллекта, позволяющая управлять наушниками без помощи рук и голоса – например, отвечать на звонок кивком головы. Мощное и нейтральное звучание, чёткое во всем диапазоне частот и с глубоким басом достигается благодаря динамическому 5,8-миллиметровым драйверам с диафрагмой минимальной толщины, специально разработанным для компактных T5 II True Wireless ANC. Технология Dirac HD оптимизирует характер звучания T5 II путём коррекции импульсной и амплитудно-частотной характеристики.

 

Комфортную посадку наушников обеспечивают патентованные контурные амбушюры: в комплект поставки Klipsch T5 II входят сразу шесть пар мягких овальных силиконовых насадок, обеспечивающих плотное прилегание и полную изоляцию от внешнего шума. Наушники Klipsch T5 II True Wireless ANC могут работать до семи часов без подзарядки (до пяти часов с активированным режимом ANC) и до 21 часа с подзарядкой в кейсе (15 часов с ANC). Беспроводная зарядка осуществляется с помощью любого Qi-совместимого зарядного устройства или входящего в комплект кабеля USB-C.

Связанные новости:
 Наушники Klipsch с искусственным интеллектом - 04.08.2021 03:06
 Рок-рок, Klipsch-klipsch… - 15.12.2020 14:58
 Dirac для беспроводных наушников - 05.10.2020 13:50
 Klipsch: кастомизация без оговорок - 22.09.2020 09:53
 У легенды – новый партнёр - 04.08.2020 13:21
 Klipsch и McLaren вышли на старт… продаж - 15.07.2020 10:17
 Klipsch поедет на Формулу 1 - 06.12.2019 18:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007