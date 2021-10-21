Klipsch T5 II True Wireless ANC – это серьёзно

21.10.2021 13:10

Высокие технологии и прекрасный звук Klipsch T5 II True Wireless ANC наконец-то добрались и до России (выпуск новой модели начался в июле этого года). Купить полностью беспроводные наушники-вкладыши с самой современной технологией активного шумоподавления пока можно только в одном цвете из трёх – Gun Metal («пушечная бронза» или «орудийная сталь»).



В новинке реализована технология управления Bragi Moves – система на основе искусственного интеллекта, позволяющая управлять наушниками без помощи рук и голоса – например, отвечать на звонок кивком головы. Мощное и нейтральное звучание, чёткое во всем диапазоне частот и с глубоким басом достигается благодаря динамическому 5,8-миллиметровым драйверам с диафрагмой минимальной толщины, специально разработанным для компактных T5 II True Wireless ANC. Технология Dirac HD оптимизирует характер звучания T5 II путём коррекции импульсной и амплитудно-частотной характеристики.



Комфортную посадку наушников обеспечивают патентованные контурные амбушюры: в комплект поставки Klipsch T5 II входят сразу шесть пар мягких овальных силиконовых насадок, обеспечивающих плотное прилегание и полную изоляцию от внешнего шума. Наушники Klipsch T5 II True Wireless ANC могут работать до семи часов без подзарядки (до пяти часов с активированным режимом ANC) и до 21 часа с подзарядкой в кейсе (15 часов с ANC). Беспроводная зарядка осуществляется с помощью любого Qi-совместимого зарядного устройства или входящего в комплект кабеля USB-C.