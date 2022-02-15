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Klipsch The Fives


15.02.2022 11:08

 

 

Ещё одно устройство появилось в серии компонентов Klipsch McLaren Edition. Коллекция, созданная в ознаменование сотрудничества двух компаний, пополнилась акустическими системами Klipsch The Fives.

 

Klipsch The Fives – активные громкоговорители, выпускаемые с 2020 года. Это небольшие полочные колонки с HDMI ARC, модулем Bluetooth, оптическим входом, стандартным входным разъёмом 3,5 мм и разъёмом для подключения проигрывателя виниловых дисков. Имеется MM-фонокорректор для подключения виниловых проигрывателей и ЦАП с поддержкой PCM до 24 бит/192 кГц. У колонок в отделке McLaren Racing Edition матовый корпус чёрного цвета с логотипом McLaren на передней панели и на грилях. Твитеры и элементы управления на «ведущей» колонке окрашены в фирменный цвет McLaren (оттенок «папайя»).

 

Напомним: компания Klipsch, которой в этом году исполняется 75 лет, является официальным партнёром команды McLaren на гонках Формулы 1. Договор распространяется на портативные аудиосистемы и наушники Klipsch.

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