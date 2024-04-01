Klipsch в Перми: больше, чем обещано

01.04.2024 20:04

Компания Simple Distribution, организатор пермского Heritage Day, объявила о том, что мероприятие будет более масштабным, чем планировалось.



В частности, изменения коснулись состава экспонируемой продукции. Наряду с акустическими системами Klipsch из серии Heritage, моделями Heresy, Forte и Cornwall, на мероприятии можно будет услышать и поистине уникальные колонки Klipsch Jubilee 75th Anniversary. Такую возможность нельзя упустить, ведь этих двухполосных рупорных громкоговорителей в мире всего 75 пар. Одну из них дистрибьютор недавно возил в Санкт-Петербург, где в конце марта проходила выставка Hi-Fi & High End Show, а теперь прикоснуться, в буквальном смысле, к наследию знаменитого бренда смогут и жители Перми.



Место проведения Heritage Day также изменилось. Мероприятие состоится, как и было запланировано, 13 апреля, но пройдёт в большом конференц-зале гостиницы «Амакс Премьер», расположенной по адресу Пермь, улица Монастырская, дом 43. Время проведения: с 12:00 до 20:00, вход бесплатный, предварительная запись или регистрация не требуются.



