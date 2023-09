Klipsch: воспоминания о 1950-х

27.09.2023 11:11

Портативные акустические стереосистемы Klipsch One Plus и Three Plus появились в продаже на сайте компании-производителя. Колонки выполнены в ретростиле – такие формы были популярны в 50-х годах прошлого века.



В самой компании поясняют: «За основу был взят дизайн 2016 года: конструкторы слегка видоизменили корпус, элементы управления и т.д. Новый дизайн – мост, соединяющий прошлое и будущее. В облике Klipsch One Plus и Three Plus есть очевидные черты продукции серии Heritage, которая является визитной карточкой бренда; в то же время "внешность" новых громкоговорителей станет эталоном для будущих разработок Klipsch».



Настольные громкоговорители Klipsch One Plus и Three Plus – это стереозвук 2.1, кристально чистое и точное исполнение и мощный, несмотря на размеры колонок, бас. К вариантам подключения добавились USB-C и Bluetooth 5.3; настройка осуществляется через приложение Klipsch Connect. Акустические системы оснащаются динамиками и усилителями последнего поколения. Уникальная функция – Broadcast Mode: после активации этого режима колонка может без проводов подключаться одновременно к нескольким (до 10 устройств) Klipsch One Plus и Three Plus для создания единой аудиосистемы. У более крупной и мощной модели Three Plus есть вход Phono для прямого подключения к колонке проигрывателя виниловых дисков.