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Knecht: борьба с вибрациями


21.07.2026 13:08

 

 

Московский шоу-рум Атриум Hi-Fi призывает к борьбе… с нежелательными вибрациями, возникающими при использовании стереосистем. В субботу 1 августа в шоуруме состоится лекция-презентация продукции российского бренда Knecht, выпускающего демпферы и пневматические платформы.

 

Презентацию проведёт основатель компании Knecht, который расскажет собравшимся о том, как вибрации влияют на звучание аудиосистемы и каковы эффективные способы борьбы с этим негативным влиянием. В течение дня пройдут три идентичные сессии: в 12:00, 14:00 и 16:00. Для большей вовлечённости собравшихся их количество на каждой сессии не превысит 9 человек, поэтому желающим посетить презентацию рекомендуем поторопиться и зарегистрироваться прямо сейчас.

 

Для тех, кто предпочитает слушать лекции в рабочее время, Knecht организует персональные прослушивания – но только по предварительной записи и без участия основателя компании.

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