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Книга – лучший подарок


25.08.2020 14:32

 

 

Рекламный лозунг советских времён остаётся актуальным и в наши дни – и не только на территории бывшего СССР. Такого же мнения придерживаются в компании Audio Research: её маркетологи подготовили к 50-летию бренда подарочное издание под названием “Audio Research: Making the Music Glow”.

 

Книга станет отличным подарком всем ценителям торговой марки. В ней рассказывается об истории Audio Research, приложившей немалые усилия для развития хай-энда. За прошедшие полвека у компании накопилось множество интересных историй – о том, как создавалась её продукция, о людях, благодаря которым компоненты Audio Research известны и популярны во всём мире. В книге более 200 фотографий, в том числе редких, не публиковавшихся ранее; интервью с основателем компании Вильямом Зейном Джонсоном (William Zane “Bill” Johnson); а также подборка из описаний 25 самых значимых для бренда моделей.

 

Роскошное издание весит почти 2 кг; размеры: 305 х 305 мм. Розничная цена: 150 долларов США. Американские поклонники бренда могут заказать книгу на сайте компании, всем остальным рекомендуется обращаться к региональным представителям и дистрибьюторам Audio Research.

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