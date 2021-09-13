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Коаксиальная Ракета и Голубиный Хвост


13.09.2021 09:45

 

 

Период вынужденной самоизоляции, связанный с пандемией Covid-19, для кого-то стал самым сложным в жизни, а перед кем-то открыл новые возможности. Последнее относится к уроженцу Амстердама, ныне живущему во Франции, Леннарту Плюму (Lennart Pluim).

 

Оставаясь дома, квалифицированный краснодеревщик и дизайнер мебели наконец-то смог реализовать давние амбиции и создал серию акустических систем «имени себя любимого». LP Speakers – это пять моделей громкоговорителей: Coaxial Rocket, Dovetail, Oval Coaxial, Stone Levitation и Pico Bello. Плюм высоко оценивает свои труды, планируя продавать колонки по цене от 7 до 15 тысяч евро за пару. Предполагается, что они будут комплектоваться высококлассными динамиками Seas и встроенными усилителями Hypex, а корпуса будут сделаны из натуральной древесины твёрдых пород с тщательным подбором рисунка волокон. Правда, пока не существует даже прототипов, за исключением модели Pico Bello, которую Плюм продаёт на интернет-платформе Kickstarter за 1000-2200 евро в зависимости от версии.

 

Собранные средства он и планирует потратить на организацию производства и выпуск остальных моделей: «Мои первые творения показали, что можно создавать красивые колонки, которые отлично звучат. Пришло время поднять планку, поэтому я разработал четыре модели двухполосных активных динамиков. Теперь необходимо создать их прототипы и осуществить настройку. Каждая модель индивидуальна, и я уверен, что они понравятся людям, знающим толк и в звуке, и в дизайне».

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