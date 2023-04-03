Когда деревья были большими… как Stratton Acoustics Elypsis1512

03.04.2023 01:38

Колонки Stratton Acoustics Elypsis1512 – колоссы среди акустических систем современности. Они – дань памяти и уважения классическим моделям прошлого, таким, как JBL 4350, Tannoy Buckingham и Urei 815a.



Пассивные трёхполосные громкоговорители оснащаются двумя 380-миллиметровыми басовыми драйверами, 300-миллиметровым среднечастотником и мягкокупольным высокочастотным динамиком (29 мм). Корпус ёмкостью 250 литров – из многослойной фанеры (из древесины берёзы) толщиной 24 и 18 мм; толщина передней панели – 46 мм. Характеристики аудиосистемы: частотный отклик 45 Гц – 18 кГц, номинальный импеданс 8 Ом. Габариты колонки (Ш х В х Г): 1000 х 900 х 500 мм, вес 120 кг. В пресс-релизе говорится, что звучание колонок характеризуется отсутствием окрашивания и крайне низким уровнем искажений.



Любителям больших форм пара таких громкоговорителей в стандартной отделке (белый или чёрный цвет) обойдётся в 69000 фунтов стерлингов. Добавив ещё 5000 фунтов, можно выбрать любой вариант отделки – из предлагаемых производителем или по образцу, предоставленному покупателем – и получить в комплекте с АС пару съёмных грилей. За подставки Voronoi (дизайн: Марк Ньюсон) тоже придётся доплатить, как и за любое изменение конструкции колонок (другие размеры корпуса и пр.).



