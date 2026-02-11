Когда есть проектор, но нет экрана…

11.02.2026 22:51

Новинка Samsung, проектор Freestyle+, уже не вызовет столько эмоций, сколько вызвала модель-предшественница, выпущенная в 2022 году. За три года на рынке домашнего видео появилось несколько аналогичных устройств – ультрапортативных, в цилиндрических корпусах с интегрированной подставкой. Поэтому в Samsung сделали ставку на удобство просмотра…



Для просмотра фильмов Freestyle Plus всё равно нужна темнота, или, по крайней мере, тень, но яркость увеличили до 430 ISO люменов: базовая модель выдавала всего 230 ANSI люменов. Но главная особенность новинки – ИИ-технология AI OptiSceen. Она корректирует проецируемое на экран изображение, оптимизируя его в зависимости от условий просмотра – и к этим условиям относится в том числе и качество поверхности, используемой в качестве экрана. Иными словами, если изображение проецируется на неровную стену или штору, если луч проектора попадает на стык стен и т.д. – Freestyle+ улучшит картинку, применив 3D-коррекцию трапецеидальных искажений. Также поддерживается непрерывная автофокусировка, что обеспечивает чёткость изображения. Функция Screen Fit подстраивает изображение под размеры экрана, а функция Wall Calibration «анализирует цвет или рисунок проекционной поверхности и минимизирует визуальные помехи».



Подставка-стабилизатор обеспечивает вертикальное вращение на 180 градусов, поэтому в роли проекционной поверхности может выступать потолок вашей комнаты. Возможность Wi-Fi стриминга реализована не через Google TV, а через собственную платформу Samsung TV Plus; доступ к играм открывает фирменный же Gaming Hub. Для проводного подключения предусмотрен порт HDMI. Для поиска нужного контента можно использовать интеллектуального виртуального помощника Bixby. Объёмное звучание достигается благодаря встроенному динамику, излучающему звук на 360 градусов; для синхронизации с совместимыми саундбарами есть функция Q-Symphony.