Когда ну очень мало места…

21.07.2026 12:20

Sapphire S200 – новая акустическая система в ассортименте компании Amina. Новинка пополнила линейку встраиваемых громкоговорителей, предназначенных для использования в ситуациях, когда места для установки акустических систем очень мало.

Sapphire S200 – самая маленькая колонка из модельного ряда громкоговорителей Amina: её размеры всего 450 x 200 x 31 мм, а весит устройство 1,1 кг. Динамик предназначен для установки в помещениях, где использование обычных полноразмерных акустических систем невозможно из-за очень ограниченного монтажного пространства, например, в очень старых домах, в зданиях, представляющих собой культурно-исторические памятники, в нестандартных постройках и т.п.

Несмотря на скромные размеры, Sapphire S200 способна выдать звук мощностью 50 Вт (RMS, 100 Вт на пике) при максимальном уровне звукового давления 96 дБ. Дисперсия: 180-градусная полусферическая, АЧХ 60 Гц - 20 кГц.