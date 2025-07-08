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Коллаборация Nothing и KEF


08.07.2025 16:41

 

 

Наушники Headphone 1 – плод сотрудничества дизайнеров Nothing и инженеров KEF (точнее, структурного подразделения Sound by KEF). High End устройство позиционируется как конкурент Apple AirPod Max.

 

Чашки наушников – не привычной овальной, а прямоугольной, со скруглёнными углами, формы. Это не просто прихоть дизайнеров: таким способом инженеры увеличили внутренний объём, а также сделали управление устройством более удобным.

 

Для бренда Nothing новинка – первые фирменные полноразмерные накладные наушники. Компания выпускает стильные технические аксессуары, сотрудничая с ведущими мировыми производителями аудиокомпонентов. Цель нынешней коллаборации – продвижение беспроводного звука премиального уровня среди молодых потребителей. Надпись “Sound by KEF” – гарантия высочайшего качества как самого изделия, так и звука.

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