Коллаборация Philips Hue и Sonos – теперь официально

25.09.2025 22:23

Впервые о сотрудничестве Sonos и Philips Hue было объявлено несколько недель назад на выставке IFA. Речь шла о том, что пользователи смогут управлять светильниками Hue с помощью голоса – через колонки Sonos.



На днях компания Sonos подтвердила вышесказанное, а также выпустила обновление своего мобильного приложения и новое ПО для колонок. А на одном из специализированных форумов представитель Sonos перечислил поддерживаемые голосовые команды, с помощью которых можно менять яркость источника света, цвета подсветки, включать или выключать свет, активировать различные сценарии освещения и даже управлять «умными» розетками.



Чтобы проделать всё это, пользователю необходим коммутационный блок Hue Bridge и как минимум одна колонка Sonos, поддерживающая голосовое управление (см.ниже), а также связанные между собой аккаунты Hue и Sonos. Пока поддерживаются только английский и французский языки. Настройка не представляет особых сложностей: в разделе «Умный дом» мобильного приложения Philips Hue нужно выбрать «Голосовое управление Sonos» и следовать появляющимся инструкциям. Обновление выпущено для моделей Arc Ultra, Arc, Beam (первого и второго поколений), Era 100, Era 300, One, Move, Move 2, Roam, Roam 2 и Era 100 Pro.