Колонка-проектор в ретро стиле

20.06.2022 13:29

Нишу портативных видеопроекторов для дома – с хорошей картинкой и качественным звуком – пытаются занять не только маститые производители. Недавно такое устройство представил страт-ап из Калифорнии Nomvdic. Новая разработка – компактный Full HD проектор с LED-источником света и встроенной аудиосистемой Harman Kardon.



От других аналогичных продуктов, представленных на рынке, Nomvdic X300 отличается прежде всего нестандартной внешностью – корпус проектора выполнен в ретро стиле и напоминает гитарный усилитель. Необычное настольное устройство – комбинация Bluetooth-колонки и проектора. Nomvdic X300 весит около 3 кг, устанавливается на три металлических шипа; габариты системы: 276 x 165 x 157 мм. На верхней панели расположены элементы управления; предусмотрена возможность фокусировки, горизонтальная и вертикальная коррекция трапецеидальных искажений, а также коррекция по четырём точкам. Аудиосистема – пара восьмиваттных динамиков Harman Kardon и встроенный усилитель D-класса мощностью 30 Вт.



Проецировать изображение можно на стену или экран, а можно и на потолок. Динамическая контрастность 3000000:1; разрешение 1920 x 1080 пикселей, размер проекции – до 100 дюймов по диагонали. Устройство поддерживает до 125% цветовой гаммы Rec.709. Рабочий ресурс источника света – до 30 тысяч часов; световой поток – 700 ANSI люмен. Последнее означает, что качество картинки при ярком освещении будет не самым хорошим, и пользоваться проектором лучше в затемнённых помещениях. Объём встроенного хранилища: 16 ГБ. Для подключения к медиа источникам предусмотрен порт HDMI 1.4; есть разъём USB Type A и слот для карты microSD, поддержка Wi-Fi и беспроводной выход для наушников. Управлять проектором-колонкой можно через мобильное приложение. Встроенный аккумулятор позволяет смотреть видео в течение двух часов без подключения к электросети. Если устройство используется только как громкоговоритель, продолжительность работы в автономном режиме увеличивается до шести часов.



Новинка пока не поступила в продажу: её создатели собирают средства на краудфандинговой платформе Indiegogo. Если всё пойдёт как надо, первые отгрузки начнутся уже в сентябре.



