Колонки из космоса. Почти.

08.11.2025 11:21

Такого ещё не было! На выставке Designart в Токио показали акустические системы, корпуса которых сделаны из… топливных баков ракеты-носителя. Создатели этой весьма необычной аудиосистемы попытались таким способом привлечь внимание общественности к проблеме космического мусора.



Громкоговорители, получившие название Debris (в перевод с английского – «обломки, мусор») – плод сотрудничества дизайн-студии Nomura и компании &Space Project; последняя занимается вопросами вторичного использования материалов, применяемых в космических разработках. Правда, баки, из которых сделаны колонки, в космосе никогда не были – ракета проходила испытания на земле, в космическом исследовательском центре в японском городе Тайки.



Над верхней панелью колонки расположен элемент, который разработчики называют антенной, и который, по их словам, помогает усиливать звук и «способствует равномерному распространению звуковых волн во всех направлениях». Создатели колонок признают, что алюминиевый сплав, из которого сделаны топливные баки – не самый подходящий вариант для изготовления корпусов акустических систем; впрочем, качество звучания в данном случае – задача явно не первоочередная. Также был разработан внешний усилитель; в отличие от громкоговорителей, он сделан из традиционных материалов. Создатели Debris готовы выпускать и другие аналогичные устройства – если, конечно, найдётся кто-то, кто обеспечит их достаточным количеством космических отходов…