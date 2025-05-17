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Коммутация в масштабируемых AV-проектах


17.05.2025 15:47

 

 

Инженеры компании ATEN разработали новый AV-over-IP приёмопередатчик VE8662. Благодаря эффективному сжатию H.265 устройство выводит аудиовидеокоммутацию на новый уровень и гарантирует стабильную передачу потокового видео и аудио – а также надёжное управление – по стандартным сетям.

 

Приёмопередатчик ATEN VE8662 поддерживает разрешение True 4K и обеспечивает стабильную передачу и высокое качество изображения. Поддерживается питание по POE. Новинку можно использовать в качестве передатчика или приёмника в системах любых конфигураций, от простых «точка-точка» до глобальных решений с сотнями оконечных устройств. Области применения: спортивные комплексы, транспортные системы, ситуационные центры и др.

 

VE8662 обеспечивает сверхчёткое изображение с разрешением True 4K (4K60 4:4:4, HDCP 2.2) и требует пропускную способность менее 100 Мб/с. Управлять приёмопередатчиком несложно: графический веб-интерфейс с настраиваемым макетом очень удобен. Используя VE8662, можно быстро переключаться между множеством источников и дисплеев; предусмотрена возможность формирования видеостен с горизонтальной и вертикальной ориентацией.

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