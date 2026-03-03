Коммутатор электропитания Intrend ITPAC-8C

ВХОД НА САЙТ

03.03.2026 22:50

 

 

Intrend ITPAC-8C – коммутатор электропитания переменного тока, предназначенный для использования в AV-интеграционных проектах, системах «умный дом» и мультимедийных инсталляциях, для автоматизации конференц-залов и учебных центров, организации централизованного управления питанием в IT-стойках и др.

 

Мощный контроллер позволяет централизованно управлять питанием до восьми каналов (для активного звукового оборудования, осветительных приборов, мультимедийных систем и периферии) и точно и гибко программировать последовательность включения/выключения с индивидуальными задержками для каждого устройства. 

 

Широкий выбор интерфейсов (RS485, RS232, USB и «сухие контакты») обеспечивает простоту интеграции с внешними системами автоматизации. Профессиональные реле на 40 А и розетки евростандарта (тип F) гарантируют долговечность, а информативный ЖК-экран позволяет видеть состояние каналов и настраивать параметры системы. Имеются встроенные часы реального времени: прописанные сценарии отрабатываются автоматически, по расписанию.

