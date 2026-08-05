Компакт-диски обошли винил

05.08.2026 12:41

Эксперты называют 2026-й год годом компакт-дисков. Неофициально, конечно. Но основания для этого есть, и весомые: бум физических носителей продолжается.

Отчёт аналитической компании Luminate Data говорит о том, что физические носители сейчас популярнее, чем когда-либо. К первой половине 2026 года продажи виниловых пластинок, CD и кассет выросли на 7,8% (продажи Blu-Ray также значительно растут). При этом музыкальных CD было продано больше, чем винила, который, согласно общепринятому мнению, является самым модным форматом. В то время, как продажи виниловых дисков выросли на 2,4%, продажи CD подскочили на 16,3%. Стоит ли напоминать о проигрывателях компакт-дисков в стиле ретро, которые за последнее время не выпустил только очень ленивый производитель?

Такое положение дел объясняется, в частности, действиями Sony (вызвавшими бурную негативную реакцию), прекратившей выпуск физических копий игр и удалившей возможность воспроизведения стандартных CD на PlayStation 5 и 4, а также недовольством пользователей Netflix, очень часто сталкивающихся с ситуацией, когда через считанные секунды после начала стриминга контент исчезает (потому что закончилась лицензия или именно в этот момент контент удалили из каталога). На фоне происходящего физические носители приобретают всё бОльшую ценность в глаза потребителей.