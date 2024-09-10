Компактно и красиво: KIN ONE, Totem Acoustic
Новую модель акустических систем KIN ONE выпустила компания Totem Acoustic. Это компактные колонки для небольших помещений, которые можно использовать как аудиосистему для персонального компьютера.
Колонки из Канады KIN ONE – двухполосные мониторы с чистым точным звучанием и небольшими размерами, позволяющими разместить эти громкоговорители даже на небольшом столе. Драйверы – четырёхдюймовый басовик с жёсткой диафрагмой, изготовленной по технологии MHEX (Multiple Strata Hex Cone), и дюймовый мягкокупольный, с титановым покрытием, твитер. Внешне новые KIN ONE очень похоже на уменьшенную версию фирменных Element Fire V2 (которые стоят в 14 раз дороже).
Корпуса колонок – с L-образным портом фазоинвертора; такая форма позволила увеличить длину порта и добиться более глубоких басов. Новинка выпускается в нескольких цветовых вариантах – в корпусах розового, оранжевого, бирюзового, а также традиционных белого и чёрного цветов. Номинальный импеданс системы: 6 Ом; чувствительность: 89 дБ; частота кроссовера второго порядка: 2,5 кГц; частотный отклик: 65 Гц – 22 кГц ± 3 дБ. Рекомендованная мощность усилителя: 20-100 Вт. Размеры колонки: 12,7 x 24,3 x 15,9 см. В комплект поставки входят грили на магнитах.
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