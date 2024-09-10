Компактно и красиво: KIN ONE, Totem Acoustic

10.09.2024 10:50

Новую модель акустических систем KIN ONE выпустила компания Totem Acoustic. Это компактные колонки для небольших помещений, которые можно использовать как аудиосистему для персонального компьютера.

Колонки из Канады KIN ONE – двухполосные мониторы с чистым точным звучанием и небольшими размерами, позволяющими разместить эти громкоговорители даже на небольшом столе. Драйверы – четырёхдюймовый басовик с жёсткой диафрагмой, изготовленной по технологии MHEX (Multiple Strata Hex Cone), и дюймовый мягкокупольный, с титановым покрытием, твитер. Внешне новые KIN ONE очень похоже на уменьшенную версию фирменных Element Fire V2 (которые стоят в 14 раз дороже).

Корпуса колонок – с L-образным портом фазоинвертора; такая форма позволила увеличить длину порта и добиться более глубоких басов. Новинка выпускается в нескольких цветовых вариантах – в корпусах розового, оранжевого, бирюзового, а также традиционных белого и чёрного цветов. Номинальный импеданс системы: 6 Ом; чувствительность: 89 дБ; частота кроссовера второго порядка: 2,5 кГц; частотный отклик: 65 Гц – 22 кГц ± 3 дБ. Рекомендованная мощность усилителя: 20-100 Вт. Размеры колонки: 12,7 x 24,3 x 15,9 см. В комплект поставки входят грили на магнитах.



