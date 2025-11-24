Компактно, но эффективно: активная акустика с трёхмерным звуком

24.11.2025 23:43

Голландский бренд Dutch & Dutch представил свою новую разработку, акустическую систему 6c. Это компактный активный громкоговоритель с поддержкой технологии пространственного звучания BACCH.

Эксперты, которые уже оценили возможности новинки – она была показана на выставке Audio/Video Show в Варшаве – отмечают, что появление 6c сулит пользователям «настоящий 3D звук без головной боли с настройками». Значительных поводов для сомнений в этом нет: 6c – уменьшенная копия фирменных колонок 8c, которые неоднократно доказали свою эффективность и собрали множество хороших отзывов. Как утверждает производитель, новинка – не «лайтовая версия», а тот же самый продукт, «допиленный» в соответствии с пожеланиями пользователей, которые хотели бы получить звук, как у 8c, но живут в обычных домах и квартирах с комнатами весьма скромной площади, а потому и колонки им нужны поменьше...



Как и старшая модель, Dutch & Dutch 6c оснащается встроенным усилителем и стриминговым модулем; настройка звучания осуществляется благодаря технологии RoomMatching. Поддерживаются Spotify Connect и Roon, в ближайшее время должна появиться поддержка TIDAL и Qobuz. Управляются колонки через приложение на базе фирменной платформы Ascend. В 2026 году производитель обещает выпустить опциональный сабвуферный модуль 6s, который превратит 6c в полнодиапазонную кардиоидную систему с мощным глубоким басом. Цены кусаются: Dutch & Dutch 6c стоит 9950 долларов за пару, басовый модуль (начало продаж – апрель 2026 года) обойдётся в 21550 за пару, что приводит к итоговой сумме в 31500 за комплект 6cS (6c + 6S). Для сравнения, «старшая» 8c стоит 15449 долларов США.



