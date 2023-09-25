Компактные EM Acoustics Reference R5

25.09.2023 09:50

В серии Reference акустических систем EM Acoustics появилась новая модель – пассивная R5, самая компактная в линейке, предназначенной для использования в театрах, музеях, корпоративном секторе и т.п. Она наилучшим образом подходит для использования в качестве surround-каналов, для усиления речи, а также в тех случаях, когда требуется установить колонки так, чтобы они были максимально незаметны в интерьере.



В компактном корпусе размещаются два пятидюймовых НЧ/СЧ-излучателя с неодимовой звуковой катушкой диаметром 1,25" (32 мм), а также кольцевой компрессионный ВЧ-драйвер со звуковой катушкой диаметром 1,5" (38 мм). Благодаря кольцевой мембране уровень гармонических искажений очень низкий. Трёхполосный кроссовер минимизирует внеосевой параллакс и эффект лепестков и позволяет сохранить постоянство звукового характера во всём рабочем диапазоне. EM Acoustics R5 поставляется с волноводами двух типов: 80 x 50 и 110 x 50.

Корпус колонки сделан из берёзовой фанеры: он мало весит и покрыт ударопрочным и атмосферостойким полиуретановым лаком. Стандартные цвета: чёрный и белый; возможно окрашивание в любые цвета по каталогу RAL. Фронтальная решётка – из нержавеющей стали, обтянутой акустически прозрачной тканью.



