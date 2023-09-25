ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Компактные EM Acoustics Reference R5


25.09.2023 09:50

 

 

В серии Reference акустических систем EM Acoustics появилась новая модель – пассивная R5, самая компактная в линейке, предназначенной для использования в театрах, музеях, корпоративном секторе и т.п. Она наилучшим образом подходит для использования в качестве surround-каналов, для усиления речи, а также в тех случаях, когда требуется установить колонки так, чтобы они были максимально незаметны в интерьере.

 

В компактном корпусе размещаются два пятидюймовых НЧ/СЧ-излучателя с неодимовой звуковой катушкой диаметром 1,25" (32 мм), а также кольцевой компрессионный ВЧ-драйвер со звуковой катушкой диаметром 1,5" (38 мм). Благодаря кольцевой мембране уровень гармонических искажений очень низкий. Трёхполосный кроссовер минимизирует внеосевой параллакс и эффект лепестков и позволяет сохранить постоянство звукового характера во всём рабочем диапазоне. EM Acoustics R5 поставляется с волноводами двух типов: 80 x 50 и 110 x 50.

 

Корпус колонки сделан из берёзовой фанеры: он мало весит и покрыт ударопрочным и атмосферостойким полиуретановым лаком. Стандартные цвета: чёрный и белый; возможно окрашивание в любые цвета по каталогу RAL. Фронтальная решётка – из нержавеющей стали, обтянутой акустически прозрачной тканью.

Связанные новости:
 Телевизоры Sylvox для кухни и для бассейна - 31.08.2023 12:02
 Компактный WUXGA проектор ROLY RL-C1U - 23.08.2023 13:42
 Appotronics – проекторы для дома и бизнеса - 10.07.2023 12:15
 Theory Professional: эстетика высоких технологий - 14.06.2023 14:50
 Мозаичные видеостены - 23.11.2022 10:16
 Дисплей, спрятанный в потолке - 20.07.2021 01:07
 Все в сад! - 06.07.2021 01:09
 Акустические панели для комфортного офисного труда - 04.02.2021 11:32
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007