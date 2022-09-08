Компактные Triangle для небольших помещений

08.09.2022 12:58

Новинка, недавно появившаяся на российском аудиорынке – акустические системы Triangle Borea BR02 BT. Это компактные активные колонки, самые маленькие в серии Borea.

Громкоговорители оснащены встроенными усилителями мощностью 50 Вт на канал. Производитель гарантирует, что этого будет достаточно для качественного звука в помещении средней площади. Borea BR02 представляет собой двухполосную акустическую систему с динамиками Triangle: 25-мм твитером с шёлковым куполом и низкочастотником (диаметр 13 см) с диффузором из целлюлозы. Корпуса колонок покрыты виниловой плёнкой, на которой не остаётся отпечатков пальцев. Предусмотрено несколько цветовых вариантов отделки.

Встроенный модуль Bluetooth поддерживает аудиокодек aptX HD. Есть линейный, Phono, коаксиальный и оптический входы. Все разъёмы находятся на одной колонке; в качестве источников сигнала могут использоваться проигрыватель виниловых пластинок, телевизор, игровая приставка, CD-проигрыватель или сетевой плеер. Также предусмотрен выход для подключения активного сабвуфера.

Регулируя тембр в области низких и высоких частот, можно настроить звук по своему вкусу. Отключаемая тонкомпенсация обеспечивает натуральность звучания при прослушивании музыки на небольшой громкости. Настройки осуществляются с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки, пульт позволяет также переключать источники сигнала или регулировать громкость звука.



