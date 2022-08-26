ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Компактные усилители Tangent серии Ampster


26.08.2022 11:00

 

 

Производитель Tangent расширил фирменную серию Ampster: в линейке появились две новые модели компактных усилителей, рассчитанные на потребителей с не очень большим достатком.

 

Предварительный усилитель preAmp II и усилитель мощности PowerAmpster II разработаны для использования в паре, но их можно применять и в комплекте с другими компонентами. Оба устройства отличаются небольшими размерами: 7 x 19,5 х 19,4 см (ВхШхГ). Розничная цена не превышает 300 долларов США.

 

В конструкции предусилителя используется ЦАП Cirrus Logic 24 бит / 192 кГц; возможности подключения: Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX, оптический и аналоговый RCA входы, разъём mini-jack и вход для фонокорректора. На задней панели устройства также имеется пара баласных XLR выходов; на передней – разъём ¼” для наушников. Tangent PowerAmpster II – усилитель класса D мощностью 2 х 100 Вт / 4 Ом или 200 Вт / 8 Ом. Источник питания – встроенный, подключение к предусилителям осуществляется через входы RCA и XLR.

Связанные новости:
 Yamaha в красном - 24.08.2022 23:04
 Sonos Sub Mini: ожидание затягивается - 16.08.2022 00:01
 Новинки T+A elektroakustik  - 13.07.2022 10:31
 Миниатюризация KEF: версия 2 - 15.06.2022 13:05
 Винил Джем 2020: Гонг AV - 11.02.2020 11:50
 Новые напольники Tangent - 01.12.2017 18:11
 Tangent Fjord: скандинавские ветры - 27.12.2010 17:00
 Tangent EXEO: скандинавский Hi-Fi - 11.10.2010 09:14
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007