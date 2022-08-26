Компактные усилители Tangent серии Ampster

26.08.2022 11:00

Производитель Tangent расширил фирменную серию Ampster: в линейке появились две новые модели компактных усилителей, рассчитанные на потребителей с не очень большим достатком.

Предварительный усилитель preAmp II и усилитель мощности PowerAmpster II разработаны для использования в паре, но их можно применять и в комплекте с другими компонентами. Оба устройства отличаются небольшими размерами: 7 x 19,5 х 19,4 см (ВхШхГ). Розничная цена не превышает 300 долларов США.

В конструкции предусилителя используется ЦАП Cirrus Logic 24 бит / 192 кГц; возможности подключения: Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX, оптический и аналоговый RCA входы, разъём mini-jack и вход для фонокорректора. На задней панели устройства также имеется пара баласных XLR выходов; на передней – разъём ¼” для наушников. Tangent PowerAmpster II – усилитель класса D мощностью 2 х 100 Вт / 4 Ом или 200 Вт / 8 Ом. Источник питания – встроенный, подключение к предусилителям осуществляется через входы RCA и XLR.



