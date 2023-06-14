Компактный интегральник Pro-Ject MaiA S3

14.06.2023 10:40

MaiA S3 – новый интегральный усилитель в компактном корпусе, недавно пополнивший линейку компонентов S3, выпускаемую австрийской компанией Pro-Ject.



Корпус усилителя Pro-Ject MaiA S3 сделан из алюминия. Топология печатной платы выполнена по принципу двойного моно; в качестве регулятора громкости используется потенциометр Alps с электроприводом. Выходная мощность усилителя: 2 х 40 Вт на канал (4 Ом); с такими возможностями это устройство уверенно «раскачивает» не только полочную, но и напольную акустику, пусть и не очень крупную. Производитель рекомендует использовать MaiA S3 в помещениях площадью до 25 квадратных метров.



К усилителю можно одновременно подключить до восьми источников сигнала, как цифровых, так и аналоговых. У Pro-Ject MaiA S3 есть вход для MM-звукоснимателя проигрывателя виниловых дисков, встроенный Bluetooth-приёмник версии 5.0 с поддержкой улучшенного кодека aptX HD (до 24 бит / 48 кГц), два оптических и коаксиальный входы, а также выход на наушники. Благодаря регулируемому выходу к усилителю можно подсоединить активный сабвуфер или внешний усилитель мощности. Управление – дистанционное, с помощью пульта. На российском рынке усилитель пока не представлен, информация о поступлении и цене появится позднее.



