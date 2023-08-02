Компактный проектор с тремя лазерами и АС Harman Kardon

02.08.2023 10:21

L500 – новая разработка калифорнийского старт-апа Nomvdic. Это портативный RGB проектор с тремя лазерными источниками света и встроенной акустической системой Harman Kardon. Устройство пока нельзя купить: Nomvdic представили прототип и теперь собирают средства для запуска новинки в массовое производство.



L500 довольно миниатюрен, особенно для проекторов этого типа: его размеры – всего 208 x 165 x 92 мм. Встроенного аккумулятор нет; L500 подключается к сети электропитания через адаптер. Срок службы источников красного, зелёного и синего цвета составляет 20 тысяч часов. Устройство с поддержкой HDR10, HLG и 100% цветовой гаммы BT.2020 может проецировать изображения с разрешением 1080p размером до 180 дюймов по диагонали. Заявленные 650 ANSI люмен – показатель не очень высокий, однако разработчики обещают, что «картинка» будет яркой и чёткой даже при включённом искусственном освещении или в дневное время.



«Умная» технология оптимизации изображения обеспечивает автофокусировку с помощью датчика ToF, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений с регулировкой по четырём углам, а также динамическую компенсацию качества изображения MEMC. Проектор оснащается портами HDMI 2.0, USB-C (с питанием) и USB Type-A для проводного подключения, а также встроенным модулем Wi-Fi 802.11ac. Также сообщается, что устройство совместимо с приставками потокового ТВ производства Amazon, Roku и Apple. В дополнение к собственной аудиосистеме проектора (Harman Kardon 7-W Cube) к нему можно подключить внешние динамики (или наушники) – через имеющийся аудиовыход или по Bluetooth. В комплект поставки входят адаптер для электросети и Bluetooth-пульт ДУ. Заявленная розничная цена – 1099 долларов США; тем, кто принял участие в кампании по сбору средств, проектор достанется за 649 долларов. Ожидается, что поставки начнутся уже в сентябре.



