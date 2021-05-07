Компактный сабвуфер Audio Pro SW-5

07.05.2021 14:47

Компактные сабвуферы SW-5 появились в модельном ряду шведской компании Audio Pro. Миниатюрный «собрат» модели SW-10, выпущенной на рынок в июле прошлого года, многое перенял от более крупного представителя линейки сабвуферов Audio Pro; в компании его позиционируют как базовую модель.



SW-5 заменит фирменный саб Addon SUB. Внешний вид новинки позволяет комбинировать его с громкоговорителями Audio Pro C5 и C10; впрочем, ничто не мешает использовать его и в комплекте с акустикой других производителей. SW-5 оснащается восьмидюймовым длинноходным драйвером и усилителем класса D мощностью 150 Вт. Частотный диапазон сабвуфера: 35-130 Гц.



При конструировании новинки инженеры шведской компании старались достичь баланса между компактностью и мощностью, чтобы создать универсальный сабвуфер с оптимальным соотношением цены и качества звучания. По мнению представителей Audio Pro, цель достигнута, и SW-5 – это «то, что надо, во всех отношениях». Габариты устройства: 275 x 275 x 290 мм. Цвета корпуса: белый или чёрный.