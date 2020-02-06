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Компактный сабвуфер Gallo Acoustics


06.02.2020 12:05

 

 

В ассортименте британской компани Gallo Acoustics появились два новых продукта – компактный сабвуфер ProfileSub и настольные/потолочные крепления для акустических систем Micro и A’Diva.

 

ProfileSub комплектуется 8-дюймовым басовым драйвером (32 Гц-220 кГц) и встроенным усилителем класса D мощностью 150 Вт. Корпус устройства представляет собой параллелепипед и имеет небольшие размеры (475 х 305 х 180 мм, вес 10,5 кг). Благодаря такой компактности ProfileSub можно установить даже в тех помещениях, где для обычного сабвуфера кубической формы найти место сложно. Его можно задвинуть под диван, поставить в углу или подвесить на стену, расположив горизонтально или вертикально. Сабвуфер можно использовать в комплекте со всеми громкоговорителями Gallo Acoustics, от крошечных Micro до референсных Strada 2. Цвет корпуса: матовый чёрный или матовый белый.

 

Ещё одна новинка в модельном ряду Gallo Acoustics – настольная подставка для акустических систем Micro и A’Diva; её же можно использовать для крепления громкоговорителя к потолку. Небольшая стойка снабжена подвижным креплением, позволяющим менять положение динамика, направляя звуковой поток прямо на слушателя или под углом вверх. Глубина подставки: 14 см (16,7 см для модели A’Diva); высота с установленной колонкой – от 14 до 16,5 см (15-18,5 см соответственно); цвет – чёрный или белый.

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