Компактный сабвуфер L-Acoustics SB10i

31.08.2021 01:15

L-Acoustics представила новинку модельного ряда SB, сабвуфер SB10i. Для этой категории устройств SB10i выглядит довольно необычно, напоминая скорее коробку для обуви, чем традиционный кубик-саб.



Разработчики говорят, что выбор форм-фактора обусловлен стремлением создать сабвуфер, больше подходящий для жилых интерьеров, чем выпускаемые аналоги. Благодаря компактному плоскому корпусу SB10i найти для него место в квартире гораздо проще, чем для других подобных устройств. Его можно поставить вертикально – на пол или на полку, или убрать с глаз долой, задвинув – в горизонтальном положении – под диван, кресло или любой другой предмет мебели. Производитель предлагает для этой модели индивидуальную отделку – сабвуфер может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL – и рекомендует использовать SB10i в комплекте с ультра-компактными коаксиальными громкоговорителями L-Acoustics X4i и 5XT.



Характеристики системы с 10-дюймовым драйвером: нижняя граница 27 Гц, максимальный уровень звукового давления 124 дБ, размеры 540x540x170 мм (ДхШхВ), вес 15 кг. L-Acoustics уже принимает предзаказы на новинку; отгрузки должны начаться в первом квартале 2022 года.