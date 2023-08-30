30.08.2023 11:45

Компактный саундбар Microlab Onebar 02 позволяет раскрыть мультимедийные возможности телевизора или проектора и получить более яркие впечатления от звукового сопровождения фильмов или музыкальных клипов.



Небольшое (размеры саундбара: 450 х 62 х 63 мм) стильное устройство имеет впечатляющий набор входных разъёмов: HDMI, AUX, оптический, коаксиальный. Для беспроводного подключения есть встроенный модуль Bluetooth 5.0, поэтому воспроизведением можно управлять прямо со смартфона. Саундбар поддерживает воспроизведение с USB-устройств, то есть, например, даёт возможность слушать музыку с флеш-карты. Кроме того, Onebar 02 можно подключить к компьютеру – звуковая панель не займёт много места на рабочем столе.



Microlab Onebar 02 оснащается парой динамиков мощностью 15 Вт каждый (частотный диапазон 100 Гц – 18 кГц). На лицевой панели саундбара имеется светодиодный дисплей. Управлять устройством можно как с помощью кнопок, расположенных на верхней панели, так и с пульта дистанционного управления. В комплект поставки входят адаптер питания, кабель 3,5 мм RCA и пульт ДУ.



