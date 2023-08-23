Компактный WUXGA проектор ROLY RL-C1U

23.08.2023 13:42

Компактный 3LCD проектор ROLY RL-C1U предназначен для использования в переговорных комнатах, школьных классах и учебных аудиториях, в музеях, на выставках, магазинах и пр.



В основе конструкции – система формирования изображения с тремя LCD матрицами и технология Chameleon Color Richness, которая обеспечивает естественный цветовой баланс и реалистичную цветопередачу. Лазерные источники света – собственного производства; ресурс их работы составляет 20000 часов в стандартном режиме и 25000 часов в экономичном режиме. Мощность светового потока 3300 Лм, динамическая контрастность 1000000:1; поэтому изображение остаётся ярким и разборчивым в различных условиях освещённости. Разрешение: 1920 на 1200 точек (WUXGA). Фокусное расстояние встроенного объектива в пределах 1,33-1,65:1, есть оптический зум с кратностью 1.2х. Проектор ROLY RL-C1U можно устанавливать под любым углом к горизонту; предусмотрена возможность коррекции трапецеидальных искажений по вертикали и по горизонтали, причём вертикальная коррекция происходит автоматически.



В проектор встроены USB-медиаплеер и динамик мощностью 10 Вт. Набор входов для подключения внешних источников: два HDMI, VGA с выходом для мониторинга, композитный вход, а также вход и выход 3,5 мм для коммутации аудио и порты RS232 и LAN с поддержкой технологии PJ Link.



