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Компактный звук: Audio Pro Drumfire D-2


26.06.2023 20:16

 

 

Аудиосистема Audio Pro Drumfire D-2 – компактное высокотехнологичное решение для дома: колонка воспроизводит музыкальный контент с различных источников, обладает мультирум-возможностями, управляется кнопками, с помощью фирменного мобильного приложения Audio Pro Control (для iOS и Android), а также приложений AirPlay2 и Google Cast.

 

Внутри небольшого корпуса – пара длинноходных вуферов (115 мм), два твитера (25 мм) с тканевым куполом, усилители класса D и звуковой процессор DSP. Усиление полос – раздельное: 60 Вт на НЧ и 2х20 Вт на ВЧ. Порт фазоинвертора выведен на заднюю панель. Заявленная полоса воспроизводимых частот: 45 Гц – 22 кГц. Подключение к домашней сети осуществляется по Wi-Fi 2,4/5 ГГц, классические проводные источники (плеер, проигрыватель виниловых дисков и пр.) подключаются через линейный вход на разъемах RCA; для обновления прошивки используется порт USB-A. Есть выход на активный сабвуфер.

 

Drumfire D-2 оснащается модулем Bluetooth 4.2 (для стриминга музыки со смартфона пользователя) и поддерживает функцию multiroom (можно объединять устройства в стереопары и управлять несколькими источниками в разных помещениях). Поддерживаемые аудиоформаты: AAC, MP3, WMA, Apple Lossless, FLAC. Дизайн устройства – классический, очень лаконичный; корпус обтянут эко-кожей чёрного, белого или серого цветов. Габариты: 365 x 190 х 155 мм, весит Audio Pro Drumfire D-2 около 5 кг. Встроенного аккумулятора нет, система работает от сети 110-240 В.

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