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Компании PMC исполняется 30 лет


10.02.2021 14:27

 

 

Компания была создана в 1991 году двумя инженерами, Питером Томасом (Peter Thomas) и Адрианом Лодером (Adrian Loader). Их первое детище, громкоговоритель, получивший название “Big Box”, был спроектирован и собран в гараже Томаса.

 

Спустя некоторое время новинку довели до ума, переименовали в BB5, после чего эти мониторы появились в студии BBC Maida Vale. Как утверждает Томас, оба партнёра не заглядывали далеко вперёд и в то время не думали о создании собственной компании, тем более – компании, продукция которой будет пользоваться у любителей и профессионалов во всём мире.

 

Первый продукт, выпущенный под собственным брендом PMC, назывался LB1. Томас и Лодер с самого начала сделали ставку на универсальность разрабатываемых ими моделей акустических систем: «Различий между громкоговорителем, созданным для студийного использования или для дома, быть не должно – колонка или воспроизводит звук точно, или нет. Это основной принцип, которому следует наш отдел исследований и разработки: один и тот же громкоговоритель может и должен использоваться на всех этапах создания аудиозаписи, от студии до квартиры слушателя» (Питер Томас).
Спустя три десятилетия в PMC работают уже 60 человек; кроме главного офиса в Великобритании у компании есть подразделения в Лос-Анджелесе, Нэшвилле и Нью-Йорке.

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